Beyond Stranger Things : la surprise de Netflix pour les gros fans

Sortie aujourd’hui, la saison deux de Stranger Things s’accompagne d’une petite surprise à destination des fans. Netflix prolonge sa série d’un making-of géant permettant de débriefer chacun des neuf épisodes.

En quelques années, c’est une tendance qui a été récupérée par la télévision américaine elle-même. Après les articles de sites Internet dédiés ou les podcasts, les diffuseurs eux-mêmes se sont mis depuis quelque temps à proposer, après la diffusion des épisodes de leurs séries phares, une émission permettant de faire le point.

Revenant en détail sur les différents éléments de l’épisode, les théories ou les intrigues révélées, ces débriefings rencontrent un réel succès auprès des fans les plus assidus. Ce format était ainsi proposé par la chaîne AMC pour Breaking Bad ou The Walking Dead, par HBO pour Game of Thrones, par USA Network pour Mr. Robot ou par BBC America pour Orphan Black. Ce sera désormais le cas pour Netflix avec l’arrivée de Beyond Stranger Things.

Le service de vidéo à la demande propose en effet, à la suite de la saison 2 de sa série fantastique, une émission de débriefing permettant de faire le point sur chaque épisode. Présentée par Jim Rash (Community, Girlboss), l’émission se fait sous forme de table ronde en présence des comédiens de la série ainsi que des membres de l’équipe de production.

Ce n’est pas la première fois que Netflix propose une émission de ce genre, du moins en Europe. Diffuseur de Star Trek Discovery, le service de vidéo à la demande permet également aux spectateurs de regarder After Trek, l’émission consacrée à la série diffusée outre-Atlantique sur CBS All Access.

A noter que pour éviter tout spoiler, Netflix bloque Beyond Stranger Things. Ses sept épisodes ne sont accessibles qu'après avoir visionner l'intégralité de la saison 2. En théorie tout du moins. Si Netflix n'en fait pas la publicité, Beyond Stranger Things est bien accessible directement via ce lien. Attention aux spoilers ! On vous aura prévenu.