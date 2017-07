De 12 à 1200 euros : comment bien choisir son drone de loisir

Des drones, il en existe des dizaines et des dizaines de modèles. Si leurs prix commencent à 12 ou 15 euros, ils peuvent rapidement dépasser le millier d'euros. Quelles différences existent entre tous ces appareils ? Quelle est leur longévité et combien faut-il réellement investir pour obtenir un appareil qui tient vraiment le choc ? Et au final, dans quelles conditions peut-on les utiliser ?

La rédaction fait le point sur l'ensemble des modèles les plus répandus du moment, mais vous propose également quelques appareils un peu plus « alternatifs ». Pour tout savoir sur les drones de loisir, suivez le guide.

>> Comparatif drones : comment choisir ? Lequel acheter ?