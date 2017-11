Bill Gates investit 80 millions de dollars dans une Smart City en Arizona

L'une des entreprises de Bill Gates, patron de Windows avec Microsoft, vient d’investir 80 millions de dollars dans à peu près 10 000 hectares de terrain à l'ouest de Phoenix, en Arizona, pour financer la construction de la future “Smart City”. Dans cette Smart City, ou ville connectée appelée Belmont, les habitants disposeront d’infrastructures vertes hightech, d’Internet haut débit partout, de voitures autonomes et de centres de données. Bref, un lieu hyper-connecté propice à la création de nouvelles entreprises.



Selon ses concepteurs, “Belmont accueillera une communauté avant-gardiste dotée d'une infrastructure de communication et des installations à la pointe de la technologie, conçue autour de réseaux numériques haut débit, de centres de données, de nouvelles technologies, de véhicules autonomes et de plateformes logistiques, elles aussi autonomes.”



1500 hectares vont être réservés pour le développement de zones commerciales et des bureaux, tandis que 190 hectares permettront la création d’écoles publiques, le tout pour accueillir un objectif de 80 000 habitants. Enfin, cette Smart City sera située le long de la future autoroute I-11 qui sera bientôt construite et qui reliera la ville de Las Vegas au Mexique.