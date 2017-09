Bill Gates est fan d'Android, mais surtout pas de l'iPhone

Le fondateur de Microsoft semble avoir définitivement tourné le dos au système d'exploitation maison qu'est Windows Phone (ou Windows 10 Mobile). Bill Gates utilise un smartphone sous Android et il ne s'en cache pas.



Lors d'un récent entretien avec Fox News, Bill Gates a révélé utiliser actuellement un smartphone Android avec « plein d'applications Microsoft dessus. » Celui qui a créé Microsoft en 1975 avec Paul Allen n'a donc pas (ou plus) de Windows Phone. Rien d'étonnant à cela en réalité, puisque Microsoft a de son côté totalement délaissé son OS mobile l'année dernière, faute de public et d'applications. Plus aucun nouvel appareil Windows Phone ne sort, et lorsque l'on se rend sur la boutique officielle de Microsoft, seulement trois modèles fabriqués par Alcatel, HP et Acer sont présentés (dont un en rupture de stock). Windows Phone est bien en train de mourir.



On n'en saura pas plus sur le modèle d'appareil Android retenu par Bill Gates. Mais dans la même interview, Bill Gates encense Apple et son fondateur Steve Jobs et revient sur ses relations avec le fondateur de la marque à la pomme. En revanche, à la question de savoir s'il utilise aussi un iPhone, il répond immédiatement par la négative. Des propos qui coïncident avec ceux de sa femme, qui affirmait en 2010 que les appareils Apple étaient proscrits au domicile.

