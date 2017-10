Maladie de Crohn : et si le remède venait des rats ?

Des scientifiques seraient sur le point de trouver la solution face aux maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) grâce à des recherches menées sur des intestins grêles de rats de laboratoires. La solution concerne notamment les personnes atteintes de la maladie de Crohn.

Une solution pour les insuffisances intestinales

La maladie de Crohn apparaît souvent comme une inflammation de la partie extrême de l’intestin grêle, aussi appelée Iléon. La maladie entraîne surtout une difficulté d’absorption des nutriments au corps et nécessite une transplantation intestinale. Malheureusement, il existe actuellement une pénurie d’intestins et le corps des patients rejette souvent le nouvel organe.

Les scientifiques ont alors pensé à créer un échafaudage tissulaire biomimétique constitué de cellules souches humaines et d’une structure cellulaire. L’intestin anthropique pourrait restaurer l’absorption notamment du glucose et des acides gras du corps humain dans le futur, selon les scientifiques qui ont observé le processus sur près de 156 rats. Les chercheurs ont par ailleurs utilisé du colorant pour vérifier le transfert de ces éléments nutritifs et les résultats de leur étude ont été publiés dans la revue Nature Communications.