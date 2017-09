On peut enfin désactiver Bixby sur les Galaxy S8 et Note 8

Présenté en tout début d'année, l'assistant vocal Bixby de Samsung semble ne pas faire l'unanimité auprès des utilisateurs. Samsung est conscient de ce désintérêt et leur permet donc désormais de désactiver le bouton destiné à appeler l'assistant vocal.

Pour lancer Bixby, on a le choix : soit le faire en glissant l'écran principal vers la droite, soit en appuyant sur le bouton situé à gauche de l'appareil. S'il est possible de désactiver l'écran de droite (en installant par exemple Google Now Launcher), il n'était pas possible pour l'instant de désactiver le bouton physique. Ce qui semblait poser problème à certains utilisateurs qui, en voulant monter ou baisser le volume, se trompent fréquemment de bouton et lance Bixby. Samsung vient de décider de laisser la possibilité aux utilisateurs de Galaxy S8 et de Note 8 de désactiver totalement ce bouton. Rappelons au passage que Bixby est actuellement « partiellement » francisée : si la partie textuelle est bien dans la langue de molière, la partie vocale reste pour l'instant en anglais ou en coréen.



Une mise à jour en cours de déploiement permet donc de désactiver le bouton Bixby. L'update se présente sous la forme d'un message qui s'affiche dès le lancement de Bixby (impossible de toute façon d'utiliser l'assistant sans appliquer cette mise à jour). L'option n'est pas encore effective sur l'ensemble des appareils, mais devrait l'être dans les prochains jours. Notez enfin qu'il n'est pas possible d'activer une autre fonctionnalité au bouton Bixby, celui-ci devenant alors simplement inactif.