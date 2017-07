Bixby : le lancement de l'assistant vocal encore retardé

La sortie de Bixby aux États-Unis était initialement prévue pour le printemps. Le géant sud-coréen devrait encore repousser le lancement selon un rapport de The Korea Herald. En effet, les problèmes linguistiques de l’assistant virtuel constituent encore un obstacle important.

« Développer Bixby dans d'autres langues prend plus de temps que prévu en raison principalement du manque d'accumulation de données importantes », explique un porte-parole de Samsung. Il faudra ainsi patienter avant de voir une version anglaise de Bixby. Samsung fait face à un manque de ressources pour atteindre le niveau de ses concurrents tels qu'Alexa d’Amazon et Siri d’Apple. En plus des questions linguistiques, la technologie d’apprentissage en profondeur n’est pas également au point. Le travail est d’autant plus difficile que les ingénieurs de Samsung en Corée du Sud doivent collaborer avec leurs homologues aux États-Unis.

En Corée du Sud, l’assistant virtuel de Samsung est pleinement fonctionnel. Actuellement, la marque travaille principalement sur une version anglaise et chinoise. En l'état actuel des choses, il est peu probable que les États-Unis puissent apprécier cette fonctionnalité essentielle de la Galaxy S8 avant mi-juillet.

