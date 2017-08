Black : les comics vont être adaptés au cinéma

Alors que les chaînes de TV et les majores n'en finissent plus d'adapter des histoires de super-héros archiconnus, Studio 8 s'est tourné du côté d'une BD beaucoup plus confidentielle : Black.



Black est un comic book de Kwanza Osajyefo et Tim Smith, et est édité par Black Mask Studios. Le pari est risqué, mais il en vaut la chandelle, tant l'histoire des comics est originale. L'histoire commence alors que le jeune noir Kareem Jenkins est pris dans une altercation dans Brooklyn. Il essuie une pluie de balles de la part de policiers, mais en ressort indemne. Il découvre ainsi qu'il est doté de super-pouvoirs, et que plusieurs autres personnes noires, comme lui, sont dans le même cas. Une conspiration mondiale va tout faire pour étouffer l'affaire et faire en sorte que les individus aux super-pouvoirs, et issus donc de la communauté noire, restent inconnus du grand public.

>> Super-héros : quels comics faut-il avoir lus ?

Selon le site Deadline, Studio 8 a donc réussi à obtenir les droits d'adaptation des comics pour en faire un long-métrage. On ignore encore le casting de film, tout comme sa date de sortie. Si Studio 8 ne vous dit rien, c'est normal : la jeune entreprise est encore très jeune puisqu'elle a été fondée en 2014 par Jeff Robinov, un ancien de Warner Bros. Elle est actuellement en pleine production d'un film de SF basé sur le roman de Hugh Howey « Beacon 23 », mais n'a pas encore produit d'énormes blockbusters, façon Marvel/Disney. Ses films étant distribués par Sony, cela devrait assurer malgré tout une certaine popularité à Black.