Black Friday 2017 : préparez-vous à payer moins cher

Longtemps cantonné au seul continent nord-américain, le phénomène Black Friday s’étend peu à peu aux autres régions du monde. En France, il est observé depuis 2014. Des enseignes en lignes, mais aussi physiques profitent de ce dernier vendredi de novembre pour écouler leurs surplus et fins de stocks en effectuant des remises parfois très importantes.



Une belle opération pour eux, mais aussi pour les consommateurs qui peuvent ainsi se faire plaisir à bons prix juste avant les fêtes de fin d’année. Voici quelques points-clés pour bien se préparer au Black Friday 2017.

Quand aura lieu le Black Friday en 2017 ?

En 2017, c’est la date du 25 novembre qu’il faut entourer sur son calendrier. Durant toute cette journée, des promotions seront pratiquées par de nombreux commerçants. Les consommateurs pourront en profiter au moins durant 24 heures, mais l’opération pourrait s’étendre sur le week-end qui suivra le Black Friday, faisant ainsi le lien avec le Cyber Monday, autre journée de remises qui survient juste après.



Attention, à l’instar des soldes, il est aussi possible que certaines boutiques commencent à proposer des réductions la veille ou quelques jours avant le début officiel du Black Friday. Pour plus de réussite, il vaut mieux donc commencer à traquer les bonnes affaires quelques jours avant.

Qu’est-ce que le Cyber Monday ?



Le Cyber Monday est apparu en 2005. Il s’agit du lundi suivant le Black Friday. Les soldes se poursuivent tout le week-end et débordent sur le jour d’après. Cette année, il aura donc lieu le 27 novembre.



Plus qu’une prolongation, il peut même s’agir d’une nouvelle fournée de promotions. En 2016, c’est lors de cette ultime journée qu’avaient été proposées les meilleures offres.

A quelles réductions faut-il s’attendre ?

Bien qu’on ait essayé de leur soutirer quelques informations, les marchands n’ont pas souhaité communiquer sur les promotions qu’ils réservent au Black Friday. Si l’on ne peut donc dire avec certitude quels produits ou catégories de produits seront mis en avant lors de ces soldes exceptionnelles, notre expérience en matière de bons plans nous permet d’avoir une petite idée des références à surveiller et des bons gestes à adopter dès le démarrage des festivités.



1 - Les produits de la génération précédente



C’est un grand classique, les marchands vont chercher à se débarrasser en premier lieu des produits « obsolètes », ou plutôt des générations passées. Et ce n’est pas pour autant qu’ils sont dénués d’intérêt, la plupart étant encore tout à fait performants.



On devrait retrouver dans ce rayon les PS4 Fat et Xbox One, mais aussi leurs versions allégées, les PS4 Slim et Xbox One S, désormais dans l'ombre des consoles 4K (PS4 Pro et Xbox One X). Autre appareil à surveiller : les GoProHero4 et Hero5 Black. La Hero6 Black venant d’arriver, celles-ci devraient être bradées pour faire de la place dans les stocks. A noter que la GoPro Session ne sera renouveler qu'en 2018. Idem pour les smartphones avec toute la gamme 2016 des Galaxy de Samsung et même sans doute les excellents Galaxy A5 et A3 sortis début 2017. Ne pas oublier non plus Apple et ses iPhone. Les iPhone 6, 6s, SE et 7 devraient également connaître quelques réductions, bien que souvent beaucoup moins importantes que la concurrence.



2 - Les marques réputées pour leurs promos



Les boutiques ne sont pas les seules à baisser leurs prix. On peut remonter à la source et trouver des ristournes directement chez les constructeurs. Certains sont d’ailleurs coutumiers du fait, proposant régulièrement des offres de remboursement pour le moins alléchantes.



Honor, Huawei, Lenovo, Acer ou encore Samsung sont autant de marques à proposer des ODR (Offre De Remboursement) sur leurs produits, lesquelles peuvent s’élever à plusieurs centaines d’euros. Cerise sur le gâteau, il est possible de cumuler ces ODR avec des réductions déjà effectuées en boutique, si le magasin est partenaire.

>>> Chez Tom's Hardware : Les bonnes affaires à pister pour bien préparer le Black Friday 2017

3 - Les articles sur lesquels les commerçants margent le plus



Certaines catégories de produits sont plus sujettes aux réductions. Les revendeurs sont ainsi à même de proposer des ristournes beaucoup plus importantes sur les téléviseurs, les casques ou encore les objets connectés. On en veut pour preuve les promotions récurrentes sur les appareils Nokia (balances, montres, bracelets, etc.) ou encore les prix des téléviseurs Ultra HD qui ne cessent de dégringoler.

4 - Regarder à l’étranger



Un autre réflexe à avoir lors du Black Friday est de ne pas se limiter au marché français. Plusieurs boutiques basées dans d’autres pays européens proposent de livrer dans l’Hexagone. On pense en premier lieu aux différentes plateformes d’Amazon (Amazon.de, Amazon.es, Amazon.it, Amazon.co.uk), mais il y a également les sites chinois tels que Gearbest ou TomTop. Pour référence, la version allemande d’Amazon a proposé ce qui est jusqu’à présent la meilleure promotion sur la PS4 Slim : 220,84 € avec une seconde manette au lieu de 349 €, et livrable en France.

Quelles enseignes participent au Black Friday ?

Il est possible de faire des affaires aussi bien en ligne qu’en magasin lors du Black Friday. Les stocks étant souvent limités, il faut cependant être rapide, surtout sur Internet.



Impossible de donner une liste exhaustive des marchands qui suivront l’opération. En 2016, étaient sur les rangs Amazon, Fnac, Darty, Cdiscount, Rueducommerce, Boulanger ou encore TopAchat, Materiel.net et LDLC. Les grandes surfaces comme Auchan et Carrefour étaient également de la partie. Il y a de grandes chances que ces enseignes participent cette année encore au Black Friday.

Cliquez ci-dessous pour accéder aux pages Black Friday des différents marchands :



Si la déferlante Black Friday a dans un premier temps atteint le vieux continent via les magasins de nouvelles technologies, d’autres secteurs se sont rapidement emparés du phénomène, dont celui du textile avec H&M, Vert Baudet, Kiabi, Zalando ou encore Zara.

