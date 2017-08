Black Mirror : Netflix dévoile les six épisodes de la saison 4

Après une troisième saison diffusée l’an dernier par Netflix, Black Mirror reviendra d’ici la fin de l’année avec une nouvelle saison de 6 épisodes dont Netflix a dévoilé les titres dans une première bande-annonce.

L’an dernier, après trois ans d’absence, la série britannique d’anticipation Black Mirror faisait enfin son retour, non plus sur la BBC, mais sur Netflix. Le service de vidéo à la demande a en effet récupéré les droits de la série d’anthologies de Charlie Brooker et a décidé de produire de nouvelles saisons, plus longues. Après les six épisodes mis en ligne le 21 octobre 2016, Netflix compte bien continuer sur cette fois. Le service a ainsi dévoilé ce vendredi une bande-annonce pour les six épisodes de la saison 4, qui sera diffusée d’ici la fin de l’année.

Les épisodes seront intitulés ArkAngel, USS Callister, Crocodile, Hang the Dj, Metalhead et Black Museum. Comme à l’habitude de Black Mirror, il s’agira à chaque de fois de raconter une histoire différente à une époque et dans un futur affecté à chaque fois par un média ou une technologie capable de bouleverser les comportements humains. Dans la bande-annonce dévoilée ce vendredi, on peut notamment découvrir certains plans qui semblent particulièrement inspirés de Star Trek (USS Callister), un épisode en noir et blanc (Metalhead), ou un épisode qui semble traiter du racisme (Black Museum).

On ignore encore quand Netflix diffusera la quatrième saison de Black Mirror. Pour l’heure, le service de vidéo se contente de préciser qu’elle sera « disponible prochainement ». Elle devrait cependant arriver d’ici la fin de l’année 2017.