Black Panther : une nouvelle bande-annonce qui décoiffe

En juin dernier, les studios Marvel dévoilaient une première bande-annonce du film Black Panther. Avant que le film sorte en 2018, les mêmes studios viennent de publier une seconde bande-annonce, encore plus survoltée que la précédente.



Black Panther sera un pur film d'action à en juger par la bande-annonce qui vient d'arriver, qu'on se le dise. Le personnage, que l'on a déjà aperçu dans Captain America Civil War, va devoir affronter un vent de révolte de son peuple, ainsi que différents super-vilains. On y retrouvera notamment Klaw, l'un des vilains d'Avengers L’Ère d'Ultron, ainsi qu'un étrange personnage, dont le costume n'est pas sans rappeler celui de Black Panther lui-même. Le roi T’Challa, pourtant imperturbable, semble avoir bien du mal à mener autant de combats de concert.



Le film, réalisé par Ryan Coogler, sortira le 14 février 2018. Il s'agira du dernier film mettant en scène un super-héros Marvel en solo, avant l'énorme crossover Avengers Infinity War, prévu quant à lui pour le 25 avril 2018, et dans lequel on retrouvera également Black Panther.





Black Panther - la nouvelle bande-annonce.