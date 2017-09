BlackBerry Krypton : un KeyOne rebrandé ?

Un nouveau smartphone BlackBerry est apparu sur Internet. Actuellement connu sous le nom de code Krypton, il a été repéré au sein des fiches de divers services de validation.

Un premier visuel révèle un design assez proche de l’actuel KeyOne, de dos tout du moins. On y remarque l’apparition d’un double flash. La partie haute a été diminuée alors que le capteur arrière semble occuper un plus large espace.



Il ne devrait pas réintroduire le fameux clavier physique de BlackBerry, mais se contenter d’un grand écran Full HD tactile. Côté performances, on aurait affaire à des composants typés milieu/haut de gamme avec au coeur de l’appareil un Snapdragon 625 ou 626, accompagné de 4 Go de mémoire vive, soit une configuration très approchante du KeyOne. Seule la batterie diffèrerait vraiment avec un accumulateur de 4000 mAh, contre 3505 mAh pour le KeyOne.



Bien entendu, l’ensemble de ces détails ne relèvent encore que de la rumeur. BlackBerry n’a encore rien annoncé de son côté.

>>> [Test] Blackberry KeyOne : que vaut le nouveau smartphone Android de Blackberry ?

Krypton et KeyOne