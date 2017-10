BlackBerry Motion : un rendu en fuite dévoile le design du prochain smartphone

Le design du prochain smartphone à écran tactile de BlackBerry a fuité sur internet. Ce rendu permet d’avoir un aperçu de l’appareil connu jusqu’ici sous le nom de code « Krypton ».



C’est le célèbre Evan Blass plus connu sous le pseudonyme @evleaks qui a publié le rendu du prochain smartphone BlackBerry. En plus de révéler une image, le spécialiste précise que le smartphone ne s’appellerait pas Krypton mais Motion. Cela n’est pas surprenant lorsque l’on sait que le dernier smartphone, KeyOne, portait au début le nom de Mercury.



Des rumeurs annoncent depuis longtemps que ce nouveau smartphone sera 100% tactile et résistant à l’eau. TCL, qui possède la licence pour fabriquer les smartphones BlackBerry aurait en effet décidé d’abandonner le clavier physique iconique pour ce modèle. Au niveau du design, le Motion diffère des smartphones actuels qui suivent la tendance de l’écran borderless. Il est équipé d’un home bouton avec le logo de la marque et d’une prise jack de 3,5mm. D’après les rumeurs, le smartphone Androidpossèderait 4 Go de RAM et permettrait une autonomie de 26 heures maximum.



TCL devrait lancer le BlackBerry Motion avant la fin du mois d’octobre. Le smartphone devrait être disponible dans quelques marchés seulement avant d’être lancé mondialement.

>>> Lire aussi : Une fuite dévoile le design du Huawei Mate 10 Pro