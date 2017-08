BlackBerry : le smartphone à écran tactile prévu pour octobre

Le prochain smartphone BlackBerry devrait être lancé en octobre prochain. D’après TCL, la firme ayant la licence pour fabriquer des appareils BlackBerry, le prochain smartphone aurait un écran totalement tactile et serait résistant à l’eau.



BlackBerry ne produit plus ses smartphones lui-même. La marque sous-traite en effet la production à l’entreprise TCL basée en Chine. Les deux entreprises qui ont déjà développé le Blackberry KEYOne ensemble sont donc sur le point de sortir un second smartphone.



François Mahieu, à la tête des ventes chez TCL a déclaré en amont de l’IFA 2017 à Berlin qu’un smartphone avec écran tactile allait arriver dans deux mois précicesemment. On apprend également que le nouveau smartphone restera similaire au KEYOne et sera vendu au même prix. Les seuls changements importants à noter sont la disparition du clavier physique en faveur du clavier tactile et sa résistance à l’eau.



Plus tôt dans l’année, TCL avait déclaré qu’ils allaient lancer trois smartphones cette année. Il en resterait donc un troisième à venir, mais aucune information n’a encore été communiquée.

