Blackpills : le service de streaming gratuit dédié aux formats courts

Nouveau service de streaming vidéo, Blackpills se distingue de ses concurrents par son catalogue uniquement composé de formats courts, destinés à être consommés sur mobile, et ce, sans aucune contrepartie financière.

Aucun film, que des séries. La durée des épisodes oscille entre 7 et 15 minutes. Les contenus brossent une bonne partie des genres avec des documentaires, des thrillers, des comédies ou de la science-fiction. Tous sont des créations originales. Pour leur réalisation, Blackpills s’est attaché les services de célébrités afin d’attirer le chaland et surtout les jeunes. Parmi eux, on trouve Luc Besson, James Franco ou encore Louis Leterrier.

>>> Télécharger Blackpills pour iOS

>>> Télécharger Blackpills pour Android

Actuellement, 19 mini séries sont disponibles sur Blackpills. Le catalogue s’enrichit quotidiennement avec de nouveaux épisodes et une nouvelle série chaque semaine.



L’ensemble de la production est tournée en anglais. Deux doublages sont disponibles en français et en espagnol et de multiples pistes de sous-titres les accompagnent. Deux options de qualité sont disponibles : moyenne ou élevée. En mobilité, la bande passante requise est moins importante qu’avec Netflix. On parle ici d’un gigaoctet pour 1 à 2 heures de vidéo quand Netflix réclame 2 à 3 Go pour une heure.

L’application de Blackpills ne requiert aucune inscription, si ce n’est le renseignement de son numéro de téléphone. Un code de confirmation est envoyé par SMS. Plutôt qu’à l’utilisateur, le service est donc attaché à l’appareil sur lequel il est installé.



Actuellement, Blackpills est entièrement gratuit et se rémunère à travers quelques écrans publicitaires. Un abonnement Premium est en développement, sans qu’on en sache plus.



En collaboration avec Xavier Niel, Blackpills a été créé par Patrick Holtzman et Daniel Marhely, respectivement à l’origine d’Allociné et de Deezer. Le but de l’opération est d’aller gêner les ténors du marché et plus particulièrement Studio+ et CanalPlay qui proposent déjà des formats courts.