Blade Runner 2049 : des maquettes gigantesques pour habiller Los Angeles

Plus d’un mois après la sortie de Blade Runner 2049, le studio d’effets spéciaux Weta Workshop a dévoilé la semaine dernière une vidéo making-of du film.

Recréer l’univers sombre, pluvieux, poussiéreux et rempli de néon du Los Angeles de Blade Runner n’a pas été une mince affaire pour Denis Villeneuve, le réalisateur de la suite Blade Runner 2049. Pour ce faire, il a fait appel notamment au studio Weta Workshop, spécialisé dans les effets visuels, les costumes, le maquillage et les décors. Afin de restituer l’ambiance futuriste de la ville de Los Angeles, le studio n’a pas uniquement fait appel aux effets numériques, mais aussi à énormément de maquettes.

La vidéo de Weta Workshop, mise en ligne le 7 novembre dernier, permet ainsi de découvrir les maquettes de différents bâtiments filmés pour représenter la ville de Los Angeles en plan aérien. Chaque bâtiment a ainsi pris une semaine à être réalisé. On découvre ainsi comme les artistes ont imaginé le bâtiment de la police de Los Angeles, mais également la décharge de métal ou l’impressionnante Wallace Tower, censé être d’une hauteur de trois kilomètres et demi. Pour chaque bâtiment, les maquettistes ont dû designer, découper, peindre et équiper d’électronique chaque point de la structure afin d’obtenir un rendu réaliste. Plusieurs séquences aériennes ont alors été tournées, avec les lumières allumées ou non, puis elles ont été combinées afin d’obtenir le meilleur effet de lumière possible.

Blade Runner 2049 est sorti le 4 octobre dernier en France. Le film de Dennis Villeneuve se déroule 30 ans après les événements du long-métrage de 1982. Au casting, on retrouve Ryan Gosling, mais également Harrison Ford, Robin Wright, Ana de Armas, Dave Bautista ou Jared Leto.