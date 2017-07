Blade Runner 2049 a un nouveau trailer

BLADE RUNNER 2049 – Trailer 2

La bande-annonce de Blade Runner 2049, dévoilée en mai dernier, a laissé les fans sur leur faim. La séquence présentait des scènes similaires à celles du film original. On peut même dire que la bande-annonce est une copie du film original. Cette fois, Sony Pictures marque bien la différence en dévoilant un trailer rythmé qui s’attarde un peu plus sur Ryan Gosling et Harrisson Ford. L’action devrait également être au rendez-vous, rompant avec le style de la version originale. Et si l’atmosphère et la musique se rapprochent du premier volet, la réalisation se distingue par une lumière plus douce et plus claire.

Harrison Ford endosse toujours le rôle de Rick Deckard, un « Blade Runner » chargé de traquer les réplicants. Son personnage sera sollicité par un jeune policier, campé par Ryan Gosling, qui découvre une importante menace pour l’humanité. Le duo semble assez atypique puisque les deux acteurs ont un profil assez différent. Ryan Gosling avait deux ans lorsque Blade Runner est sorti au cinéma, projetant au premier plan, Harrison Ford est aujourd’hui âgé de 75 ans. Blade Runner 2049 sortira en salle à partir du 6 octobre prochain.