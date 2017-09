Blade Runner 2022 : le prequel de 15 minutes est disponible gratuitement

En attendant que Blade Runner 2049 débarque sur grand écran, un prélude vient officiellement d'être diffusé sur la Toile. C'est Shinichiro Watanabe, que les fans de manga connaissent surtout pour son travail sur Cowboy Bebop, qui est aux commandes de ce prequel.



Blade Runner Black Out 2022 est un animé qui fait la liaison entre Blade Runner (celui sorti en 1982) et Blade Runner 2049 (celui qui sortira la semaine prochaine sur nos écrans). « En 2022, une détonation électromagnétique a causé une panne de courant mondiale, qui a des implications massives et destructrices partout dans le monde. »



La vidéo est librement disponible sur le site de Crunchyroll en 480p. Si vous souhaitez la visionner dans une qualité supérieure, il faudra vous abonner au service du site spécialisé dans les animés (4,99 €/mois, 14 jours d'essai gratuit). Notez par ailleurs qu'aucun sous-titre n'est pour l'instant disponible.



Le film Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve sortira quant à lui le 4 octobre prochain sur les écrans français, et marquera le grand retour d'Harrison Ford dans la peau de l'ex-policier Rick Deckard. À ses côtés, on trouvera Ryan Gosling, qui incarnera l'officier K du LAPD, et Jared Leto, qui interprétera Neander Wallace, un fabricant de Replicants.

Blade Runner Black Out 2022 : le trailer.