Blade runner 2049 : le nouveau trailer fait honneur à Neander Wallace

Blade Runner 2049 - International TV Spot #1 - Starring Ryan Gosling and Harrison Ford - 6.10.17

La société de production Warner Bros n'en finit plus de teaser le prochain film de Denis Villeneuve, Blade Runner 2049. Cette dernière bande-annonce met à l’honneur Neander Wallace, un personnage dangereux incarné par l’acteur et chanteur Jared Leto.

Un projet scientifique d’envergure humanitaire

Neander Wallace est un brillant scientifique et une personnalité influente à la tête de la société Tyrell Corporation qui crée les Réplicants, des êtres humains synthétiques composés essentiellement de substances organiques. Pour lui, « l’humanité ne peut pas survivre (…) les Réplicants sont l’avenir de l’espèce ».

Il faut rappeler que dans les précédentes bandes-annonces, les téléspectateurs ont pu avoir un aperçu de l’intrigue qui prend place entre le premier volet du film et celui cette suite située en 2049. On sait ainsi que Wallace n’a pas toujours été aussi sceptique, mais c’est surtout à cause de l’intelligence et des améliorations qu’il a conférées à son Nexus 9, le prototype de ses Réplicants, qu’il a fini par changer de camp après le déclin de Los Angeles.

>>> Lire aussi BladeRunner 2049 a un nouveau trailer

C’est sur Neander Wallace et l’Officier K, un Blade Runner issu du LAPD, interprété par l’acteur Ryan Gosling, que Blade Runner 2049 se focalise. Le long métrage est attendu le 4 octobre prochain dans les salles de cinéma.