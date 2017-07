Blizzard dévoile les villes de l'Overwatch League

Blizzard a dévoilé les sept premières villes qui participeront à la prochaine saison de la Ligue Overwatch. Il s’agit de Los Angeles, San Francisco, Boston, Miami-Orlando, New York City, Shanghai et Séoul. Dans la ligue, les équipes professionnelles seront rattachées à une ville, à la manière de la NBA, mais à l’échelle internationale. Le modèle séduit tant les acteurs majeurs du monde de l’esport que les grands noms du football américain et du baseball.

Le PDG des New England Patriots, Robert Kraft, et le directeur général des New York Mets, Jeff Wilpon, sont ainsi parmi les premiers investisseurs au sein de l’ambitieuse Overwatch League. Le développeur et éditeur de jeux sud-coréen défendra ses couleurs à Séoul tout comme la société chinoise NetEase qui détient des licences de tous les jeux Blizzard dans ce pays. Certes, les investisseurs actuels sont déjà importants, mais l’éditeur entend étendre la ligue à d'autres horizons.

« Nous sommes en conversation active avec des propriétaires potentiels pour les villes en Europe, en Amérique latine, dans d'autres régions, et j'espère en avoir plus de détails au cours des prochains mois », a déclaré Nate Nanzer de l’Overwatch League. La liste définitive des équipes sera annoncée dans les mois à venir alors que le coup d’envoi de la première saison est attendu cette année.