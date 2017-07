Blocks : la nouvelle application de Google facilite la création d’objets VR en 3D

Google vient de lancer une nouvelle application baptisée Blocks. Cette application permet à n’importe qui de créer des objets VR en 3D très rapidement et très facilement. Blocks est un logiciel de modélisation d’objets 3D créé pour Oculus Rift et HTC Vive. L’application s’adresse aussi bien aux professionnels qu’aux amateurs. Avec Blocks, Google avait comme objectif de démocratiser la technologie 3D et VR.

Les utilisateurs seront désormais capables de créer des objets 3D et de les mettre en scène dans un environnement de réalité virtuelle. Une fois la création effectuée, ils peuvent intégrer leur fichier dans un contenu VR ou AR ou bien l’utiliser comme GIF. Google a même mis en place une gallerie ou il est possible d’observer les créations d’autres utilisateurs. Google avait récemment lancé une autre application VR, Tilt Brush, qui permet de créer des dessins.

Google Blocks est disponible gratuitement dès à présent sur Steam et Oculus Store.



