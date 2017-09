BMW intègrera l’assistant Alexa dans ses voitures

En plus d’être présent dans chaque pièce de la maison, l’assistant d’Amazon, Alexa, s’invite également dans nos voitures. Le constructeur BMW a annoncé qu’il allait intégrer Alexa dans ses voitures. L’assistant virtuel sera présent dans les tous les modèles dès l’année prochaine incluant les voitures Mini.



L’intégration d’Alexa dans les voitures BMW permettra aux utilisateurs d’utiliser la commande vocale pour plus de sécurité au volant. Il sera possible de demander à Alexa les dernières nouvelles, la météo, de lancer un appel ou un itinéraire. Les réponses d’Alexa seront accompagnées d’un système d’affichage dans la voiture.



Ce n’est pas la première fois que les deux compagnies travaillent ensemble. BMW et Amazon ont en effet déjà travaillé sur Alexa Skill qui permet aux automobilistes de vérifier le niveau d’essence. Par ailleurs, les voitures BMW ne seront pas les premières à accueillir Alexa. Ford a en effet déjà lancé une ligne de voitures avec l’assistant virtuel.



Alexa sera intégrée aux voitures BMW et Mini vers le milieu de l’année prochaine aux États-Unis, en Allemagne et au Royaume-Uni.

>>>>>>>>>> Lire aussi : BMW va proposer un chargeur sans fil pour ses voitures électriques