Une version plus performante de la BMW i3

BMW redonne un petit coup de frais à sa citadine électrique i3. Baptisée i3s, cette nouvelle version du modèle électrique du constructeur munichois propose plusieurs mises à jour du modèle standard. Les améliorations concernent surtout le moteur et le design de la berline électrique.

Un modèle plus dynamique et plus élégant que l’i3

Le modèle i3s s’avère plus performant avec son moteur électrique d’une puissance de 184 chevaux, optimisé par un mode de conduite spéciale sport qui offre « une réponse d’accélération plus directe et des caractéristiques de direction plus serrées » selon les détails délivrés par la marque allemande. Sur la route, l’i3s atteindrait le 0 à 100 km/h en 7 secondes environ et offrirait une grande stabilité du fait notamment de sa suspension plus proche du sol et de sa piste élargie de 40 mm, reliée à des jantes de 20 pouces.

Toutes ces améliorations ont toutefois eu des répercussions notamment sur l’autonomie de la berline électrique. Elle dégrade à 280 km, au lieu de 290 km avec l’i3. Cependant, BMW affirme que l’i3s embarque le TurboCord EV, le « chargeur portable le plus petit et le plus léger de la norme UL actuelle ». Ce qui devrait beaucoup améliorer le niveau de praticité de la citadine sportive.

Enfin, l’i3s aura bel et bien sa place lors du Salon de l’automobile de Francfort, dans quelques jours.

