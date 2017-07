BMW i8 Roadster : l'électrique « cheveux au vent »

BMW i8 Roadster

BMW a publié une vidéo de la i8 Roadster, premier cabriolet électrique de la marque bavaroise. Une seule ligne de texte y apparaît : « le plaisir de la conduite cheveux au vent, virtuellement silencieuse et sans émissions. »



La i8 Roadster sera présentée au salon de Francfort en septembre prochain pour une commercialisation prévue en 2018. Les quelque 22 secondes de la vidéo permettent d’apprécier les lignes de ce bolide électrique sous toutes les coutures, mais sans en montrer trop non plus, la voiture étant encore couverte d’un léger camouflage.



À noter que malgré son absence de toit en dur, elle conserve une ouverture de portes en élytre. Une simple capote couvrira les passagers.



La i8 Roaster offrira un design restylé, dont profitera également la prochaine i8. Sous le capot, BMW aurait décidé de gonfler le moteur, le faisant passer de 362 chevaux à plus de 420 chevaux, dixit les rumeurs.