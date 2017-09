Boeing offre 2 millions de dollars à qui parviendra à concevoir un Jetpack

Alors que la firme allemande Daimler vient de réussir le test du premier taxi-volant à Dubaï, par l’intermédiaire de l’entreprise Volocopter, Boeing vient de lancer un concours pour concevoir un jetpack. La récompense est de deux millions de dollars.

Le concours est organisé par le constructeur aéronautique Boeing et la nouvelle compagnie aérienne GoFly. Les deux partenaires donnent deux ans aux concurrents pour développer une technologie capable d’impressionner les juges lors d’un « Final Fly-Off » prévu pour 2019. L’appareil doit être capable de porter une personne à une distance de 20 miles, soit 32,2 kilomètres, sans se recharger, selon les règles posées par Boeing. Le décollage et l’atterrissage doivent également se faire à la verticale et l’appareil doit être ultra compact, silencieux et « compatible avec les villes », selon les directives techniques des organisateurs.

La compétition sera divisée en trois phases. Une phase éliminatoire récompensera de 20 000 dollars chacun des dix meilleurs concepts. Une seconde phase retiendra et récompensera de 50000 dollars chacun des quatre meilleurs prototypes. Lors du « Final Fly-Off », l’équipe gagnante touchera un million de dollars. Des prix supplémentaires seront par ailleurs offerts aux équipes qui ont conçu l’appareil le plus silencieux, le plus petit ou le plus avancé de la compétition. L’inscription à la première phase de la compétition est actuellement ouverte jusqu'au 4 avril 2018.