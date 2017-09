James Bond 25 : le scénario du prochain film a fuité

Le prochain James Bond, une fois de plus incarné à l’écran par Daniel Craig, devrait paraître dans les salles obscures le 8 novembre 2019. Deux ans avant sa sortie, son intrigue fait déjà l’objet d’une fuite.

Attention, spoiler potentiel

Le site Page Six assure avoir obtenu d’une de ses sources la trame du 25e épisode des aventures de 007. Il s’agirait d’une suite directe de Spectre, sorti en 2015. Page Six cite son informateur hollywoodien, lequel déclare que « Bond quitte les services secrets, file le parfait amour et se marie » dans ce prochain James Bond. Plus tard dans le film « sa femme est assassinée », ce qui force 007 à reprendre du service afin de venger sa mort.



Dans Spectre, Bond (Daniel Craig) joue au joli coeur avec le Dr. Madeleine Swann, interprétée par Léa Seydoux, lui sauvant la vie dans les derniers moments du film. Apparemment, si l’on en croit la source de Page Six, il l’épouserait entre cet épisode et le suivant, que l’on nomme déjà Bond 25. Ce ne serait pas la première fois qu’un James Bond se marie. En 1969, alors interprété par George Lazenby, 007 épouse Tracy Draco dans Au service secret de Sa Majesté.