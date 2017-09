Bose annonce officiellement son casque antibruit QC35 II

Depuis quelque temps, des rumeurs annonçaient que Bose allait sortir une nouvelle version du casque QuietComfort 35 avec Google Assistant. C’est désormais chose sûre puisque Google et Bose viennent d’annoncer officiellement leur nouveau casque antibruit.



Baptisé naturellement QuietComfort 35 II, le casque est très similaire à son prédécesseur. La grande nouveauté est qu’il est équipé de l’assistant virtuel Google Assistant. Un bouton spécialement dédié a même été ajouté sur le casque au niveau de l’oreille droite.



L’utilisateur pourra connecter son casque et son smartphone via Bluetooth et ainsi utiliser Google Assistant. Google a déclaré que les fonctionnalités disponibles seront les mêmes que sur son smartphone ou son enceinte connectée Google Home. L’utilisateur pourra en effet demander à l’assistant de lire ses messages, de jouer de la musique ou de passer des appels.



Le casque QC35 II est disponible en précommande aux États-Unis, en France, en Australie, au Canada, en Allemage et au Royaume-Uni. Il est vendu à 379,95€.

