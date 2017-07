[Promo] L'enceinte Bluetooth Bose Soundlink Revolve à 206 €

Le site allemand d'Amazon propose actuellement l'enceinte Bluetooth Soundlink Revolve (disponible en noir ou en blanc) de Bose à seulement 206,84 € (avec les frais de livraison vers la France). Ce modèle est généralement commercialisé sur les sites français à 229 €.

A l'instar de la très vénérable UE Boom, la forme cylindrique de la Soundlink Revolve lui permet de délivrer un son sur 360 degrés. Connectée en Bluetooth/NFC à un smartphone ou une tablette, elle offre une excellente qualité sonore, avec des basses profondes et une puissance appréciable. Le son délivré étant en mono, il est possible - via l'application Bose - d'associer deux enceintes afin de bénéficier d'un son stéréo de meilleure qualité encore.

La Soundlink Revolve a des dimensions réduites (15 x 8 x 8 cm pour 660 grammes). Elle est certifiée IPX4, elle résiste donc aux projections d'eau (mais pas à l'immersion !). Sa base et son sommet (où se trouvent les touches de contrôle) sont réalisés en plastique, afin d'absorber d'éventuels chocs et le reste de son châssis est robuste, puisque constitué d'aluminium.

L'enceinte intègre également un microphone pour répondre facilement aux appels téléphoniques. Enfin, son autonomie d'environ 12 heures est des plus satisfaisante.

