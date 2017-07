Ce bracelet connecté vous empêche de vous endormir au volant

Rester éveillé au volant est une question de sécurité essentielle, et les objets connectés censés nous aider à y arriver se multiplient. Après le t-shirt Cocomi , c’est maintenant un bracelet connecté baptiséqui fait son apparition sur Kickstarter

Ce gadget, proposé par la startup lituanienne Creative Mode, dispose de 16 capteurs qui mesurent constamment la conductance de la peau et la fréquence cardiaque de l’utilisateur. Ainsi, Steer peut détecter les paramètres normaux et agir lorsque le sommeil gagne le conducteur. Dans ce cas, le gadget envoie un signal lumineux accompagné par une forte vibration. Si la fréquence cardiaque continue de baisser, une série de chocs électriques, sans risque pour la santé, prend ensuite le relais. Selon les designers, le taux de cortisol et de sérotonine reviennent ainsi à la normale et l’utilisateur sera plus éveillé.

Steer est arrivé sur la plateforme de financement participatif cette semaine. Il a déjà atteint ses objectifs et Creative Mode se prépare à la commercialisation. Les premiers modèles devraient être disponibles à partir du mois de novembre à 100 $.

