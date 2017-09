[Promo] Le Garmin Vivosmart 3 à 100 €

En ce moment, la Fnac propose le bracelet Garmin Vivosmart 3 à seulement 99,99 €, alors que son prix en généralement de 149,99 €. De taille small/medium, il est disponible en trois coloris : noir, violet et bleu.



Le Vivosmart 3 est un bracelet connecté qui vous permet de surveiller votre niveau d'activité physique. A ce titre, il enregistre le nombre de pas que vous effectuez chaque jour, ainsi que les calories dépensées. Il dispose également d'une fonction de suivi du sommeil. D'autre part, il est équipé d'un écran tactile, très bien intégré au bracelet puisqu'il est quasiment invisible une fois éteint. Ce dernier peut afficher les notifications que vous recevez sur votre smartphone.



Ce Vivosmart intègre aussi un capteur cardiaque, toujours pratique pour vous signaler si vous montez un peu trop haut dans les tours. Ce dernier permet également de détecter votre niveau de stress et de calculer votre VO2 Max. Toutes les données recueillies sont exploitables par l'intermédiaire de l'application Garmin Connect.



Pour le reste, le bracelet est étanche à 50 mètres et sa batterie a une autonomie d'environ 5 jours.







