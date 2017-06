Avec Breeze, dormez au chaud, au frais et ne faites plus votre lit

Faire son lit est rébarbatif. La startup canadienne SmartDuvet veut pallier ce geste du quotidien avec un dispositif qui connecte la couette et fait le lit automatiquement.

Nommé Breeze, cet objet connecté vient s’intercaler entre la couette et sa housse. Relié à un boîtier silencieux fixé sous le lit, il se déclenche à l’horaire programmé par l’utilisateur sur son application compagnon. Le principe est simple : la structure de Breeze se gonfle d’air et reprend sa forme étendue, redressant ainsi la couette vers le la tête du lit.



Mais l’invention de SmartDuvet va plus loin puisqu’elle est également capable de gérer la température en bi-zone. Chaque occupant du lit peut programmer la température souhaitée afin de se glisser à une place chaude en hiver ou fraîche en été. Avec un tel système, plus besoin de se casser les oreilles avec le bruit du ventilateur ou de se rendre malade à cause du climatiseur. De plus, SmartDuvet assure qu’il permet de faire des économies en hiver puisqu’il n’est plus nécessaire de chauffer toute une pièce la nuit, Breeze se chargeant de tenir au chaud les occupants de la maison.



Après une première campagne sur Kickstarter en 2016, SmartDuvet vient de lancer un nouvel appel au financement participatif sur Indiegogo. On peut y acquérir un Breeze pour 199 $ (178 €) hors livraison.