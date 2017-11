Neymar n'est plus le transfert de la décennie : Brian Michael Bendis passe de Marvel à DC !

C’est probablement le transfert de la décennie en matière de comics de super-héros. Ce mardi, l’éditeur DC Comics a annoncé que Brian Michael Bendis, l’un des scénaristes de Marvel, allait rejoindre ses rangs.

C’est par un simple tweet que DC Comics a annoncé ce mardi avoir recruté l’auteur Brian Michael Bendis : « Nous sommes extrêmement ravis d’accueillir Brian Michael Bendis exclusivement dans la famille DC avec un contrat de plusieurs années pour plusieurs facettes. Il est l’un des meilleurs auteurs dans l’industrie, ayant créé tant d’histoires inoubliables où qu’il ait travaillé, et nous sommes impatients de découvrir ce qu’il a prévu pour l’univers DC Comics ».

Si DC se cantonne à un simple « où qu’il ait travaillé », il faut bien admettre que jusque-là, Brian Michael Bendis était surtout connu comme l’un des scénaristes les plus emblématiques de son principal concurrent, Marvel. S’il a déjà écrit des comics pour l’éditeur indépendant Images, c’est véritablement dans la « maison des idées » que l’auteur a publié ses histoires les plus emblématiques. Il a notamment contribué à créer l’univers Ultimate avec Spider-Man Ultimate en 2000, mais également à relancer certains personnages oubliés comme Daredevil, ou à créer de nouveaux super-héros aux thématiques plus sociétales comme Jessica Jones. Brian Michael Bendis est d’ailleurs connu pour être l’un des principaux artisans des « cross-overs » annuels de Marvel, ces événements durant lesquels tous les super-héros de l’univers se retrouvent pour s’affronter ou lutter ensemble contre une grande menace. C’était notamment le cas de Secret Invasion, de Secret War ou de Civil War II l’an dernier.

Brian Michael Bendis n’arrivera pas totalement en terre inconnue chez DC Comics. Pour l’éditeur de Superman et Wonder Woman, il avait déjà travaillé sur une histoire de Batman, Citizen Wayne, en 2000. On ignore cependant sur quels projets travaillera le scénariste chez DC Comics et quels super-héros il sera chargé de développer. Compte tenu du caractère « multi-facette » de son contrat, on imagine qu’il scénarisera plusieurs séries, voire qu’il écrira potentiellement des histoires pour les films, les films d’animation ou les séries DC Comics à la télévision.