Bright : le film de Netflix avec Will Smith s'offre une bande-annonce complète

Ça y est, la San Diego Comic Con a ouvert ses portes hier et les diffuseurs lâchent les annonces à tour de bras. Netflix en a donc profité pour présenter une bande-annonce de sa prochaine grosse production, qui n'est pas une série TV, mais un film avec Will Smith : Bright.



En février dernier, la toute première bande-annonce de Bright avait été présentée lors des Oscars, mais il s'agissait surtout d'un montage assez court, d'une mise en bouche avant le lancement officiel du film. Bright, c'est l'un des projets les plus ambitieux de Netflix, qui s'est assuré la participation de l'acteur Will Smith (Men In Black, Ennemi d'Etat, Je suis une légende, Hanckock...) et du réalisateur David Ayers (Training Day, Fury, Suicide Squad...). La production du film a nécessité la bagatelle de 90 millions de dollars.

Bright : la bande-annonce en vost.

Lors de la Comic Con 20117 qui se déroule actuellement à San Diego, Netflix a finalement dévoilé une véritable bande-annonce de Bright, dans laquelle on en apprend un peu plus sur l'intrigue principale et ses différents protagonistes. Le film se déroule dans un monde où les humains vivent en pseudo harmonie avec des orcs, des fées et des elfes. Will Smith, un policier, se voit affecter un nouveau stagiaire en la personne d'un orc (interprété par Joel Edgerton). Si les deux individus ne semblent pas vraiment s'apprécier, ils vont devoir malgré tout faire équipe le jour où ils trouvent une étrange baguette magique et font connaissance avec une elfe, qu'ils vont devoir protéger à tout prix. Car la baguette magique peut exaucer les vœux de n'importe qui et fait l'objet de toutes les convoitises.

Bright sera disponible le 22 décembre prochain sur Netflix.

