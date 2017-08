Puretta : le gadget qui nettoie la brosse à dents

Dévoilé sur Kickstarter, Puretta est un boîtier qui permet surtout de ranger et de stériliser les brosses à dents dans la salle de bain tout en distribuant du dentifrice et du fil dentaire. Pour ce faire, ce petit gadget est équipé d’un chargeur solaire intégré et d’une source de lumière dite « germicide ».

Pour éliminer tous les coliformes fécaux

Sur Kickstarter, Puretta a réussi à rassembler plus de 300 pour cent du financement nécessaire depuis le lancement du projet le15 août. L’objectif de l’initiative est d’éliminer les coliformes fécaux s’accumulant sur les brosses à dents dans les salles de bains. L’American Society for Microbiology a en effet publié une étude en 2015 rapportant que 60 % des brosses à dents dans les salles de bains sont contaminées par des coliformes fécaux qui n’appartiennent pas au propriétaire de la brosse à dents, dans la plupart des cas.

Puretta transforme l’énergie solaire en une lumière UV de 253,7 nm, aussi appelée « Lumière germicide », pour éliminer toutes contaminations sur la brosse à dents. Cette technique est surtout utilisée dans les laboratoires selon Novus Light Technology Today. Le boîtier est prévu disponible au mois d’octobre prochain, selon l’agenda de l’entreprise, au prix situé entre 60 et 75 dollars.

>>> Lire aussi 27 ans plus tard, Torg ressuscite sur Kickstarter