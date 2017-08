Barcelone : Bruno Gulotta de Tom’s Hardware Italie est décédé

La nouvelle nous est parvenue cette nuit, dans le climat calme d’une nuit d’août. Notre collègue et ami Bruno Gulotta a été tué par un infâme terroriste en plein cœur de Barcelone. Il y était avec sa compagne et leurs deux enfants. Il avait publié sur Facebook les différentes étapes de ses vacances et tout semblait se dérouler comme un voyage des plus classiques. Une photo de Cannes, l’autre des Ramblas à Barcelone. Et voilà que survient ce à quoi personne ne s’attend, la mort d’un jeune homme, père et compagnon de vie de la mère de ses enfants.

Nous avons passé la nuit à essayer de nous soutenir, de communiquer des nouvelles aux amis proches et aux connaissances. Tout le monde se demandait s’il s’agissait d’une plaisanterie macabre ou de la réalité. Nous avons alors lu les publications de sites Internet qui faisaient la course aux actualités, aux photos, aux vidéos de ce jeune Italien mort dans une attaque terroriste à Barcelone.

C’est une tragédie qui nous frappe dans tant d’aspects. Nous pensons à sa compagne, Martina, qui, avec la force d’une jeune mère, va affronter des épreuves que personne ne devrait avoir à supporter. Nous pensons aussi au petit Alessandro, qui se prépare à rentrer à l’école primaire en sachant que sa vie ne sera plus jamais la même. Enfin, nous pensons à la petite Aria, qui n’a pas vu cette scène horrible, mais qui n'aura pas de souvenir de son papa.

Bruno était un point d’appui. Quiconque l’a connu, qu’il s’agisse de clients, de fournisseurs ou de stars du Web, a été impressionné par sa gentillesse et son professionnalisme. Il avait soif de connaissance et était journaliste avant de devenir responsable des ventes et du marketing. À ce poste, nous n’avons connu personne d’aussi compétent. Il recherchait la perfection dans tout ce qu'il entreprenait.

Personnellement, j’ai l’impression que le sol s’écroule sous mes pieds. Je ne sais pas comment je vais supporter la vue de son poste de travail vide. Il va me manquer en tant que collègue et en tant qu’ami. Et puis je réalise qu’il s’agit d’une pensée égoïste, parce que maintenant tout ce qui compte, c’est de soutenir au mieux sa famille, pour laquelle nous serons toujours là.

Repose en paix Bruno, on se souviendra toujours de toi.



Roberto Buonanno, Directeur de Tom's Hardware Italy