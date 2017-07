PS4 : la mise à jour 4.72 empêche certains de jouer en ligne

Diffusée il y a deux jours, l'update 4.72 du firmware de la PS4 n'apporte rien de vraiment révolutionnaire. Sony communique simplement sur le fait que « cette mise à jour du logiciel améliore la qualité de la performance du système », et c'est tout. En revanche, certains utilisateurs commencent à se plaindre de cette update, qui leur interdit de jouer en ligne à leurs titres favoris.



De nombreux utilisateurs de la PS4 rapportent qu'il leur est désormais impossible de jouer en ligne ou de voir leurs amis connectés. Un utilisateur du forum de Neogaf explique ainsi : « je l'ai redémarrée, éteinte et rallumée : rien n'a changé. Je viens de lancer la PS4 et mon statut en ligne est bien validé, mais mon profil apparaît toujours hors ligne. Je clique sur Apparaître hors ligne et l'écran "Veuillez patienter..." s'affiche, puis la console revient à l'écran précédent et l'option En ligne est toujours cochée. Et au final, je suis toujours hors ligne. »



Les messages pleuvent, que ce soit sur les forums spécialisés, sur Reddit ou sur Twitter. Sony semble au courant du problème, mais ne propose pas réellement de solution générale pour l'instant et demande à chaque utilisateur de contacter son service Ask PlayStation sur Twitter.



