Burger King veut faire interdire le film Ça en Russie

Le film Ça serait-il une publicité déguisée pour McDonald ? Si l'hypothèse peut prêter à sourire, la chaîne de restauration Burger King la prend quant à elle très au sérieux. Sa division russe veut ainsi faire interdire le film sur le territoire parce que le clown « Pennywise » (le méchant de l'histoire) ressemble un peu trop à l'emblème de son concurrent, Ronald McDonald.



Une porte-parole du FAS (Federal Antimonopoly Service, l'équivalent de l'Autorité de la concurrence en France) a déclaré que l'organisation allait prendre en considération la plainte : « Nous ne pouvons pas nous préoccuper du contenu du film parce que le scénariste et le réalisateur ont leur propre vision créative des personnages. » Mais le FAS va néanmoins enquêter afin de déterminer s'il y a ou non placement de produit dans le film.



Ce n'est pas la première fois que le film est sujet à polémique. Aux États-Unis comme en Russie, les clowns ont manifesté dès la sortie du film leur mécontentement, considérant que le personnage de Pennywise nuisait à l'image de leur métier. Un coup d'épée dans l'eau, puisque le film continue à être diffusé partout dans le monde. Il est d'ailleurs devenu en quelques semaines le plus gros succès du box-office en matière de film d'horreur, dépassant même l'Exorciste de 1973. Le film a déjà rapporté 270 millions de dollars aux États-Unis, et 482 millions au niveau mondial (source : Box office Mojo). Une suite est d'ores et déjà en préparation et devrait sortir le 6 septembre 2019 sur grand écran.