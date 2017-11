Cabasse for Orange : une barre de son à 250 euros pour les abonnés Orange

Après une présentation en avril dernier par Orange lors de la conférence Show Hello, Cabasse a dévoilé toutes les informations concernant sa nouvelle barre de son, Cabasse for Orange.

Le 20 avril dernier, Orange organisait sa conférence Show Hello, l’occasion pour le constructeur de dévoiler un assistant virtuel, ses services bancaires ou une nouvelle barre de son, conçue en partenariat avec le fabricant de Hi-Fi Cabasse. Sept mois plus tard, le constructeur audio a finalement annoncé la commercialisation et le tarif de la barre de son. La barre Cabasse for Orange sera ainsi commercialisée à partir du 16 novembre prochain au tarif de 249 euros pour les clients Orange équipé d’un décodeur TV, et 599 euros pour les autres.

Il s’agit d’une barre de son compatible avec la technologie de spécialisation Dolby Atmos. Elle est accompagnée d’un caisson de basse sans-fil et intègre une connectivité Bluetooth afin de lire vos titres musicaux à partir de votre smartphone. La barre de son est capable de délivrer une puissance de 180 watts RMS grâce à quatre haut-parleurs et au caisson. Deux des quatre haut-parleurs sont dirigés vers le haut afin d’augmenter la spatialisation et de permettre une compatibilité avec le format Dolby Atmos. En termes de connectique, la barre de son intègre une sortie HDMI et une seule entrée HDMI. Dommage, on aurait aimé pouvoir y connecter plusieurs appareils et pas uniquement une box Orange.

La barre de son Cabasse for Orange sera disponible dès le 16 novembre à 599 euros. Les abonnés Orange Livebox et Open Play ou Jet auront droit à un tarif pour le moins privilégié, à 249 euros.