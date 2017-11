Call of Duty : le constructeur du Hummer attaque Activision

AM General, constructeur du véhicule militaire Humvee, connu dans sa version civile sous le nom de Hummer, accuse Activision d’avoir illégalement utilisé ses marques dans un but lucratif. Pour AM General, c’est à son Humvee que l’on doit le succès actuel du jeu vidéo Call of Duty.

Dans une plainte de 54 pages, AM General accuse Activision Blizzard et Major League Gaming Corp d’avoir illégalement utilisé le véhicule à des fins commerciales. Une tentative de rapprochement a été réalisée, il y a un an. Les deux parties n’ont trouvé aucune entente et AM General a décidé de porter l’affaire en justice. AM General réclame des dommages et intérêts compensatoires et punitifs à Activision, rapporte Reuters.

Lancé en 1985, le High Mobility Multi-purpose Wheeled Vehicle (HMMWV ou Humvee) s'est tout d'abord fait connaître par ses opérations lors de la première Guerre du Golfe. Par la suite, il est rapidement devenu un élément central de tous les jeux vidéo de guerre moderne, faisant notamment des apparitions répétées dans les épisodes les plus récents de la saga Call of Duty.

En 2016, le titre d'Activision a été « la plus grande franchise de console de jeu au monde », indique Reuters. Ses ventes ont dépassé les 250 millions d’unités et les revenus du titre dépassent les 15 milliards de dollars.

