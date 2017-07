[Promo] La GoPro Hero 5 Black Edition à 370 €

Cette caméra de GoPro, qui permet de réaliser des vidéos dans les situations les plus acrobatiques, est proposée sur le site allemand d'Amazon à seulement 370,34 €, avec les frais de livraison vers le France.

Cette version de la GoPro ne manque pas d'atouts. Elle est étanche à 10 m, comme les modèles précédents. Mais, désormais, plus besoin de caisson. Son écran couleur de 2 pouces est tactile. La consultation des différents paramètres et la visualisation des vidéos s'effectuent donc simplement, du bout des doigts. Parmi les nouveautés de ce modèle, citons l'arrivée de contrôles vocaux, qui peuvent simplifier les opérations dans certaines situations.



Compatible Wi-Fi, afin de communiquer avec votre smartphone ou votre tablette, la GoPro Hero 5 Black Edition est équipée d'un port USB de type C (réversible), qui permet de recharger la batterie.



Comme à son habitude, GoPro procure des résultats d'excellente qualité. Les vidéos sont réalisées en 4K (30 images par seconde) ou en Full HD (jusqu'à 120 images par seconde). D'autres modes sont disponibles (1440p et 760p). Les photos quant à elles sont capturées en 12 mégapixels, avec un mode rafale à 30 images par seconde. Un système de stabilisation numérique réduit les effets liés aux tremblements.





