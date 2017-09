Fujifilm annonce le X-E3, son nouvel hybride

Le nouveau X-E3 de la marque Fujifilm présente les principales qualités du X-T20 sous un design plus compact. L’appareil offrirait une qualité d’images certaine avec des fonctionnalités évoluées notamment avec l’enregistrement vidéo en Ultra HD.

Le X-E3 intègre un capteur APS-C X-Trans III de 24 millions de pixels, un processeur de traitement d’image X-Processor Pro, une molette de commande de vitesse d’obturation, un correcteur d’exposition et une option pour la capture des vidéos en 4K. Un viseur électronique remplace cependant le viseur optique qui a fait le succès du X-Pro2. Et, à la différence de ses prédécesseurs, le X-E3 semble avoir misé sur son écran tactile en réduisant le nombre de boutons physiques disponibles sur l’appareil. La personnalisation se passe par les huit boutons physiques restants et les options affichées sur l’écran tactile qui devient fixe.

>>> Lire aussi Fujifilm : le XT1 et le XT10 tirent leur révérence

Fujifilm compte débuter la commercialisation du X-E3 vers la fin de ce mois de septembre au prix de 750 euros sans la lentille, 1085 euros pour le modèle équipé de l’objectif XF 18-55 mm f/2.8-4 et 960 euros pour la version avec la lentille XF 23 mm f/2.