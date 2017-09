[Promo] La caméra Withings Home à 99 €

Le site Vente Privée commercialise aujourd'hui la caméra de sécurité d'intérieur Withings Home à seulement 99 €. En temps normal, il faut plutôt compter dans les 200 €.

La caméra Home de Withings arbore un design assez séduisant, en plastique blanc avec un cache en bois. Ce dernier pivote facilement afin de masquer l'objectif. Son installation est rapide, grâce à une connexion sans fil (Wi-Fi ou Bluetooth) ou filaire (Ethernet). Une fois cette phase effectuée, la caméra transmet ses données (photos et vidéos) vers l'application de Withings.



Le capteur de 5 mégapixels de la Home est en mesure de filmer en Full HD (1920 x 1080 pixels) à 30 images par seconde, dès qu'un mouvement ou un bruit est repéré dans la pièce. Son objectif couvre un large champ de 135 degrés et un zoom 12x est activable. D'autre part, la Home sait filmer de nuit et son micro vous permet de converser à distance. Enfin, elle offre une fonction de surveillance de la qualité de l'air et un mode bébé, qui joue des berceuses tout en émettant une lumière discrète.