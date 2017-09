[Promo] La caméra 360° Xiaomi Mijia à 167,57 €

Avec le code promo GBXMXJ2, le site Gearbest vous donne l'opportunité d'acquérir l'étonnante caméra Xiaomi Mijia à seulement 167,57 €. Il s'agit de la version internationale, avec des menus et une application en anglais.



La Mijia est une caméra qui, à l'instar de la Gear 360 de Samsung, permet de capturer des séquences vidéo sur 360 degrés. Pour cela, elle est équipée de deux capteurs de 16 mégapixels et d'objectifs grand angle. En combinant les deux images, des vidéos à 360 degrés sont réalisées. Ces dernières ont une définition de 3456 x 1728 pixels en 30 images par seconde, ce qui correspond à du 3,5K. Il est possible de baisser la définition (2304 x 1152 pixels) pour obtenir une meilleure fluidité d'images (60 images par seconde). Un système de stabilisation permet de réduire les effets indésirables liés aux tremblements. Des photos peuvent aussi être prises sur 360 degrés, en 6912 x 3456 pixels.



Les enregistrements sont stockés directement sur une carte microSD. Certifiée IP67, la caméra résiste à l'eau et la poussière et peut donc filmer sous l'eau. Elle est également compatible Wi-Fi afin de la piloter à distance depuis son smartphone. L'autonomie de la batterie annoncée par le constructeur est de 75 minutes (en 3,5K avec le Wi-Fi activé). Un port micro USB permet de la recharger. Enfin, un mini trépied est livré avec la Mijia.