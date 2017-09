[Promo] La caméra d'action 4K Excelvan Q8 à 38,99 €

Si vous êtes à la recherche d'une caméra d'action, du genre GoPro, mais plus abordable, l'offre d'Ebay est intéressante puisqu'elle concerne l'Excelvan Q8, qui est proposée à seulement 39,99 €.

La Q8 est une petite caméra (6 x 4 x 2,3 cm pour 60 grammes) qui possède un capteur conçu par Sony, capable d'enregistrer des séquences vidéo en 4K (30 images par seconde), 2,7 K (30 ips), 1080p (60 ips) et en 720P (jusqu'à 120 ips). Les photos, quant à elles, peuvent être prises en 16 mégapixels au maximum. L'objectif couvre un champ de 170 degrés. Des vidéos en timelapse peuvent être réalisées, tout comme les prises de vue en rafale (jusqu'à 10 photos par seconde). Les images sont enregistrées sur une carte SD.



La Q8 est livrée avec son boîtier étanche. Elle se connecte à votre smartphone, qui fait alors office de télécommande. Elle dispose également d'un écran couleur de 2 pouces. De plus, une sortie HMDI permet de se connecter facilement à un téléviseur. Enfin, malgré son petit prix, la caméra est livrée avec une tonne d'accessoires : fixation pour vélo, pour casques, diverses montures, etc.



Pour ce qui est de la qualité des vidéos, de nombreux exemples sont disponibles sur Youtube.







>>> Lire : [Tests] Caméra d'action (GoPro) : quelle est la meilleure ? Comment choisir ?



Les marchands proposent une multitude de bonnes affaires, mais ce sont nos dénicheurs de bons plans habituels qui font le tri et qui les sélectionnent pour vous. Ces bons plans partenaires seront toujours signalés. Voici notre bon plan partenaire du jour.