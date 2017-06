[Soldes] La GoPro Hero+ à 100 €

Darty baisse de 50% le prix de la GoPro Hero+, qui passe donc de 199 € à 99 €.

La GoPro Hero+ est la caméra d'action la moins sophistiquée de GoPro (et donc la plus abordable). Elle permet de filmer en 1080p ou en 720p (60 images par seconde) et de prendre des clichés de 8 mégapixels (jusqu'à 5 images par seconde).

Compatible Wi-Fi et Bluetooth, elle est fournie avec une télécommande et fonctionne avec l'application de GoPro. La GoPro Hero+ est étanche à 40 mètres (avec son caisson) et offre une vision en grand angle.

