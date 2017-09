[Promo] La Samsung Gear 360 à 169,90 €

Grâce au code promo SERDAIGLE, le site Top Achat propose actuellement la caméra Samsung Gear 360 à 169,90 € (contre 234,96 € sur Amazon). Il s'agit de la première version, sortie l'année dernière.



La Gear 360 est une minuscule caméra (6 x 6,6 x 5,6 cm), qui tient dans le creux de la main. Avec son design sphérique, elle est en mesure de prendre des photos et de capturer des séquences vidéo sur 360 degrés. Celles-ci sont stockées directement sur une carte mémoire microSD. Les vidéos ont une définition maximale de 3840 x 1920 pixels (à 30 images par seconde).



La caméra est dotée de touches de contrôle et d'un petit écran LCD monochrome, qui permet d'obtenir quelques informations, comme la durée d'enregistrement encore possible et l'autonomie restante. Bon point, la batterie est amovible, ce qui permet de la remplacer instantanément. Et grâce à la certification IP53, la résistance à la poussière et aux éclaboussures est assurée.



La Gear 360 est livrée avec un mini trépied et une housse de transport. Seul point noir, elle fonctionne exclusivement avec les smartphones Galaxy S6 et S7. Toutefois, un logiciel pour PC vous permet d'exploiter vos vidéos sur votre ordinateur.







>>> Lire : [Test] Caméras d'action (GoPro) : quelle est la meilleure ? Comment choisir ?