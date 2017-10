Le camion électrique de Tesla se cacherait sur cette photo volée

Tesla doit lancer prochainement un camion 100% électrique. Sa présentation est fixée au 26 octobre, mais il semble avoir déjà été intercepté par l’objectif d’un internaute qui en a posté une photo sur Reddit. Prise en Californie, elle montre le tracteur de Tesla embarqué sur une remorque au repos sur un parking. Il possède les lignes modernes déjà aperçues dans ses images promotionnelles, seul élément visuel permettant de penser qu’il s’agit bien du camion électrique de Tesla.

Connus sous le nom « day cab » (cabine de jour), il est dépourvu de couchette et possède une autonomie comprise entre 300 et 500 km en une seule charge, comme l’avait souligné à Reuters Scott Perry, responsable technologies chez Ryder Systems, fournisseur américain de véhicules de transport.



Si l’on ne connaît pas l’ensemble de ses caractéristiques, ce camion « bien moins cher que les camions à moteur à combustion », avait annoncé Elon Musk, PDG de Tesla Motors.



Il faudra aussi faire face à la concurrence qui commence à sortir ses griffes, comme le Nikola One, un camion électrique à hydrogène capable de parcourir entre 1300 et 1900 km avec une charge initiale.

