Des camions autonomes circulent sur les routes californiennes

Depuis quelques semaines, certaines livraisons de réfrigérateurs se font par des camions autonomes, c’est-à-dire sans chauffeur ! C’est depuis le début du mois d’octobre que ces camions autonomes, construits et exploités par la start-up Embark, transportent les réfrigérateurs de la marque historique Frigidaire sur une distance d’environ 1000 km d'un entrepôt à El Paso au Texas à destination d’un centre de distribution à Palm Springs en Californie. Un chauffeur “humain” monte quand même dans la cabine pour s’assurer que le système fonctionne correctement. Mais le but final de ce programme d’autopilote est de laisser les camions rouler seuls.



De plus en plus d’entreprises comme Daimler ou Volvo travaillent également sur le développement de leurs propres camions autonomes car, tout comme Embark, ces constructeurs savent qu’il y a un marché très profitable dans ce domaine bien spécifique. Même Uber a récemment testé un camion autonome qui a transporté des caisses de bière à travers le Colorado.



Le but de l’expérience reste de permettre à des camions autonomes d’effectuer l’intégralité de leurs trajets sans personne à l’intérieur pour contrôler le bon déroulement des opérations, et bien sûr en respectant le code de la route. Mais pour cela, Embark va devoir passer un très grand nombre de tests et obtenir des certifications plus complexes, surtout pour obtenir l'autorisation de traverser plusieurs États américains qui, eux, n’ont pas forcément les mêmes règles.