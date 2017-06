EOS 200D : un nouvel appareil reflex pas cher chez Canon

En plus de son nouvel EOS 6D Mark II, Canon a également présenté un second appareil reflex ce jeudi, cette fois davantage orienté vers le grand public : le Canon EOS 200D.

Si le 6D Mark II s’adresse avant tout aux experts et aux professionnels de la photographie, Canon a également annoncé ce jeudi un appareil reflex bien plus accessible, le Canon EOS 200D. Il s’agit d’un nouveau boitier équipé d’un capteur au format APS-C capable de capturer des clichés de 24 mégapixels avec un autofocus double pixel. Du côté des performances, le 200D peut monter jusqu’à une sensibilité de 51 200 ISO et une vitesse d’obturation de 1/4000e de seconde. Le mode rafale permet quant à lui de prendre jusqu’à 5 clichés par seconde, tandis que l’appareil est capable de capturer des séquences vidéo en full HD à 60 images par seconde.

Le Canon EOS 200D se veut relativement compact avec un poids de 454 grammes avec batterie et carte mémoire. Il est par ailleurs doté d’un écran tactile orientable de 3 pouces, d’un flash rétractable, du Wi-Fi pour transférer ses photos sur un smartphone ou capturer des clichés à distance, ainsi que d’une molette de réglages, en plus de celle du mode de prise de vue.

Le Canon EOS 200D sera disponible dans le commerce dès le mois prochain au tarif de 609,99 euros sans objectif, et à 709,99 euros en kit avec un objectif EF-S 18-55 IS STM.

