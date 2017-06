6D Mark II : Canon dévoile enfin son nouveau reflex plein format

Comme attendu depuis plusieurs mois, Canon a finalement annoncé ce jeudi le lancement de son nouvel appareil photo expert, le Canon 6D Mark II.

Après une première version du 6D dévoilée en 2012, Canon a mis à jour sa gamme reflex ce vendredi en dévoilant le nouvel EOS 6D Mark II. Logiquement, il s’agit d’un appareil photo reflex destiné avant tout à un public expert. Doté d’un capteur plein format de 26 mégapixels, il est capable de prendre des clichés avec une sensibilité montant jusqu’à 102 400 ISO et une vitesse d’obturation de 1/4000e de seconde. Le mode rafale de l’appareil permet quant à lui de capturer jusqu’à 6,5 clichés par seconde, tandis qu’en vidéo, le 6D Mark II peut filmer en Full HD jusqu’à 30 images par seconde.

Du côté du boîtier, on retrouve en plus du viseur optique un écran tactile orientable de 3 pouces affichant 1040 pixels. L’appareil est démuni de flash rétractable, mais propose cependant trois molettes de réglages en plus d’un écran LCD secondaire pour afficher les réglages comme la sensibilité ou la vitesse d’obturation. Il est également équipé d’une puce GPS pour la géolocalisation des photos, ainsi que du Wi-Fi pour prendre ses photos à distance depuis un smartphone ou pouvoir les transférer facilement. Sans objectif, avec batterie et carte mémoire, le boîtier se veut tout de même imposant avec un poids de 765 grammes.

Le Canon EOS 6D Mark II sera disponible nu sans objectif au tarif de 2119,99 euros, et avec un objectif 25-105 mm STM à 2519,99 euros. La date de lancement n'a pas encore été confirmée par Canon.

